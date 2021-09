Stazioni ferroviarie, sette arresti e nove indagati (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – sette persone arrestate, 9 indagati, 8.424 persone identificate, 441 pattuglie impiegate in stazione, 92 pattuglie impiegate a bordo di 198 treni, 37 contravvenzioni amministrative di cui 2 contestate in materia ferroviaria. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dal Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio nell’ultima settimana. Nella mattinata del 20 settembre gli agenti della Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer per il Lazio hanno arrestato un cittadino italiano di 45 anni per il reato di furto pluriaggravato. L’arresto è stato possibile a seguito di un’intensa attività investigativa in base alla serialità di furti avvenuti nel mese di agosto, di denaro custodito nei distributori di cibi e bevande installati a bordo dei treni NTV (Italo), durante la sosta dei treni presso gli scali di Roma Termini e Roma ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma –persone arrestate, 9, 8.424 persone identificate, 441 pattuglie impiegate in stazione, 92 pattuglie impiegate a bordo di 198 treni, 37 contravvenzioni amministrative di cui 2 contestate in materia ferroviaria. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dal Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio nell’ultima settimana. Nella mattinata del 20mbre gli agenti della Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer per il Lazio hanno arrestato un cittadino italiano di 45 anni per il reato di furto pluriaggravato. L’arresto è stato possibile a seguito di un’intensa attività investigativa in base alla serialità di furti avvenuti nel mese di agosto, di denaro custodito nei distributori di cibi e bevande installati a bordo dei treni NTV (Italo), durante la sosta dei treni presso gli scali di Roma Termini e Roma ...

Advertising

ferpress : #Lecco: accordo prefettura-Regione per migliorare la #sicurezza nelle stazioni ferroviarie - Ferpress - NazioneLaSpezia : Maltempo Spezia: muri crollati e black out, viabilità in tilt - annaRaitachemon : @m_maunakea Ma è tipo il blocco delle stazioni ferroviarie ? - RenatoMaiaron : @Giusepp60921070 Io lascio libertà di manifestazione ma di fonte a propositi di bloccare stazioni ferroviarie o str… - baratto_m : RT @michele_geraci: Ripartenza in #Cina. Anche per entrare nelle stazioni ferroviarie non è richiesto ne vaccino, ne tampone, quindi misure… -