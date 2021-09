Stati Uniti, piano infrastrutture Biden verso voto alla Camera giovedì (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Il maxi Pano per le infrastrutture da 1.000 miliardi di dollari, promosso dal Presidente Biden, sarà votato alla Camera USA giovedì prossimo, prima della scadenza dell’attuale piano di finanziamento de trasporti. Lo ha annunciato la speaker Nancy Pelosi in una lettera inviata domenica ai membri del partito democratico. Il disegno di legge bipartisan si propone di modernizzare le infrastrutture in USA ed è uno dei due piani anti-crisi predisposti dall’Amministrazione Biden per il rilancio dell’economia post-Covid. L’altro è il piano sociale, le cui sorti si sono intrecciate con il piano infrastrutturale, nell’esigenza di fornire il massimo sostegno alla ripresa dopo la pandemia. Il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) (Teleborsa) – Il maxi Pano per leda 1.000 miliardi di dollari, promosso dal Presidente, sarà votatoUSAprossimo, prima della scadenza dell’attualedi finanziamento de trasporti. Lo ha annunciato la speaker Nancy Pelosi in una lettera inviata domenica ai membri del partito democratico. Il disegno di legge bipartisan si propone di modernizzare lein USA ed è uno dei due piani anti-crisi predisposti dall’Amministrazioneper il rilancio dell’economia post-Covid. L’altro è ilsociale, le cui sorti si sono intrecciate con ilinfrastrutturale, nell’esigenza di fornire il massimo sostegnoripresa dopo la pandemia. Il ...

