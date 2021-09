Stalking alle porte di Roma, perseguita una 16enne di cui si era invaghito: nemmeno una denuncia lo aveva fermato (Di lunedì 27 settembre 2021) Una storia di Stalking arriva dalle porte di Roma, per la precisione dal piccolo centro abitato di Poli, meno di 2.500 anime sui Monti Presnestini. E’ qui che i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino romeno di 20 anni, senza fissa dimora, con le accuse di “atti persecutori e falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”. perseguita una 16enne, la madre chiama i Carabinieri: l’uomo era già stato denunciato E’ stata la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Palestrina a rispondere ad una richiesta di intervento da parte della madre di una 16enne di Zagarolo, che segnalava la presenza, sotto la sua abitazione, di un uomo già ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 settembre 2021) Una storia diarriva ddi, per la precisione dal piccolo centro abitato di Poli, meno di 2.500 anime sui Monti Presnestini. E’ qui che i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino romeno di 20 anni, senza fissa dimora, con le accuse di “atti persecutori e falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”.una, la madre chiama i Carabinieri: l’uomo era già statoto E’ stata la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Palestrina a rispondere ad una richiesta di intervento da parte della madre di unadi Zagarolo, che segnalava la presenza, sotto la sua abitazione, di un uomo già ...

Advertising

zazoomblog : Stalking alle porte di Roma perseguita una 16enne di cui si era invaghito: nemmeno una denuncia lo aveva fermato -… - CorriereCitta : Stalking alle porte di Roma, perseguita una 16enne di cui si era invaghito: nemmeno una denuncia lo aveva fermato - MyriLoveMiry : @breathemein28 Lo stalking alle Venete per la paura di perdere il treno ?? - globne : Rimini, le destre candidano una rinviata a giudizio per omofobia e stalking: A Rimini il centrodestra si presenta a… - wilmington_girl : @some_lulu No no,Soleil ha detto 'ai limiti dello stalking'. Ascoltatele bene le cose,non in base alle vostre antipatie! -