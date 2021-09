Squid Game | il dramma della proprietaria del vero numero di telefono mostrato nella serie Netflix

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 27 settembre 2021) L'incredibileche sta vivendo ladeldiprima puntata disembra non avere fine. Ladeldinel primo episodio di, celebredi successo sudcoreana, ha deciso di contattaredopo aver scoperto che, a causapopolarità dello show, la sua vita non sarebbe stata più la stessa. In una recente intervista con SBS News, ladelha rivelato di non riuscire più a vivere normalmente a causa delle decine di telefonate ...