Squadre vaccinali all’interno delle Rsa Così la Liguria protegge i suoi anziani | Il piano

(Di lunedì 27 settembre 2021) Da venerdì le prime iniezioni. L’obiettivo: prenotazioni da giovedì sera per gli over 80. Presto il richiamo ai talassemici

Prosegue l'intensa attività itinerante di vaccinazione anticovid dell' Asp di Palermo impegnata, oltre che nei 44 centrifissi, anche con le propriemobili in città e provincia. Oggi è in corso un'iniziativa al Centro Commerciale Conca d'oro che verrà ripetuta anche nelle giornate dell'1 e 2 ottobre ...PALERMO - Prosegue l'attività itinerante di vaccinazione anti - Ccovid dell'Asp di Palermo impegnata, oltre che nei 44 centrifissi, anche con le propriemobili in città e provincia. Oggi, l'iniziativa si è svolta nel centro commerciale 'Conca d'oro' e verrà ripetuta anche i prossimi 1 e 2 ottobre. Domani, ...Nuovo impulso alla campagna vaccinale anti-Covid. Con la ripresa delle attività dopo la pausa estiva, i sindaci dei comuni di Rozzano, Basiglio, Pieve Emanuele, Locate Triulzi e il Comune di Opera fan ...Sono 424 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 13.539 tamponi processati in ...