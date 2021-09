Sport, L’Italvolley al gran completo al Quirinale e a Palazzo Chigi (Di lunedì 27 settembre 2021) L’Italvolley nei palazzi della politica italiana, prima il Quirinale e poi Palazzo Chigi. Dopo il calcio con Matteo Berrettini e i medagliati olimpici e paralimpici, tocca alle Nazionali di volley femminile e maschile. Entrambe dominatrici dei rispettivi Campionati Europei. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto tutti gli atleti e gli staff accompagnati dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, da quello della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi. Presenti anche i due Ct, Davide Mazzanti per le ragazze e Ferdinando De Giorgi per gli uomini. La vice Capitana, Ofelia Malinov e il Capitano Simone Giannelli hanno regalato al Capo dello Stato due palloni autografati dalle rispettive selezioni. Donate poi due maglie personalizzate con il numero 1 e il cognome del Presidente Mattarella. ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 27 settembre 2021)nei palazzi della politica italiana, prima ile poi. Dopo il calcio con Matteo Berrettini e i medagliati olimpici e paralimpici, tocca alle Nazionali di volley femminile e maschile. Entrambe dominatrici dei rispettivi Campionati Europei. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto tutti gli atleti e gli staff accompagnati dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, da quello della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi. Presenti anche i due Ct, Davide Mazzanti per le ragazze e Ferdinando De Giorgi per gli uomini. La vice Capitana, Ofelia Malinov e il Capitano Simone Giannelli hanno regalato al Capo dello Stato due palloni autografati dalle rispettive selezioni. Donate poi due maglie personalizzate con il numero 1 e il cognome del Presidente Mattarella. ...

