Spigolatrice di Sapri, il senatore M5S Castiello: "Chi critica la statua non conosce il corpo delle donne meridionali" (Di lunedì 27 settembre 2021) Il pentastellato che ha finanziato la discussa opera, accusata di sessualizzare l'immagine della donna, ribatte all'ex senatrice Repetti che ha sollevato il caso. "Invece di rimuovere la statua le metteremo un paltò" Leggi su repubblica (Di lunedì 27 settembre 2021) Il pentastellato che ha finanziato la discussa opera, accusata di sessualizzare l'immagine della donna, ribatte all'ex senatrice Repetti che ha sollevato il caso. "Invece di rimuovere lale metteremo un paltò"

lauraboldrini : La statua appena inaugurata a #Sapri e dedicata alla #Spigolatrice è un’offesa alle donne e alla storia che dovrebb… - MonicaCirinna : A #Sapri uno schiaffo alla storia e alle donne che ancora sono solo corpi sessualizzati Questa statua della Spigola… - fattoquotidiano : Spigolatrice di Sapri, polemiche per la statua in bronzo che mette in evidenza le forme. “Uno schiaffo e un’offesa… - Giusy29037023 : RT @AnnaRagosta: Io non sono bigotta ma quando le cose sono fuori luogo bisogna dirlo. Perché questa statua della “Spigolatrice di Sapri” è… - robertosabatin4 : RT @gabrieligm: Due anni fa è stata inaugurata la statua di Palinuro fatta dall’artista Emanuele Stifano, che ha fatto anche la spigolatri… -