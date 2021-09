Spezia, si tenta il colpo a zero: nel mirino un ex Manchester United (Di lunedì 27 settembre 2021) Il calciomercato in casa Spezia – come sottolinea Sky – non è finito e i liguri starebbero cercando ulteriori rinforzi tra gli svincolati. Il primo sarà Nguiamba, ex centrocampista del Nancy, che ha svolto le visite mediche in mattinata. Ma non è finita: lo Spezia vorrebbe provare a prendere un portiere, dato che Zoet non ha convinto pienamente Thiago Motta. Il primo nome sulla lista è quello di Sergio Romero, ex Manchester United. Interessa anche Mirante. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 settembre 2021) Il calciomercato in casa– come sottolinea Sky – non è finito e i liguri starebbero cercando ulteriori rinforzi tra gli svincolati. Il primo sarà Nguiamba, ex centrocampista del Nancy, che ha svolto le visite mediche in mattinata. Ma non è finita: lovorrebbe provare a prendere un portiere, dato che Zoet non ha convinto pienamente Thiago Motta. Il primo nome sulla lista è quello di Sergio Romero, ex. Interessa anche Mirante. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

