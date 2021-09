Spezia | ecco Nguiamba | l’ex Nancy è il nuovo rinforzo per Thiago Motta

(Di lunedì 27 settembre 2021) Aureliensarà ungiocatore dello. Il centrocampista francese, classe ’99, exe Ajaccio, risultava svincolato ed è finito tra le grazie della dirigenza ligure, lesta a proporgli un contratto e assicurarsene le prestazioni. Il calciatore transalpina, fisicamente ben strutturato e abile in copertura, conferirà vigore alla mediana di, il quale avrà dunque la possibilità di schierare un atleta di ruolo in quella zona del campo. Simile per caratteristiche a Lucien Agoumé, spezzino durante la stagione 2020/2021,tenterà di far leva sulla propria fisicità e dar qualcosa in più allo, in lotta per la salvezza. Inoltre, la società bianconera osserva con interesse le situazioni di Antonio Mirante e Sergio ...

