Spal-Parma: probabili formazioni e in tv (Di lunedì 27 settembre 2021) Spal-Parma, match valido per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 2021/22, si giocherà sabato 2 ottobre alle ore 18.30 presso lo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Entrambe le squadre, divise da un punto in classifica, non stanno attraversando un grande momento. I ferraresi sono reduci dalla sconfitta di Terni, mentre i gialloblu dal pareggio casalingo contro il Pisa e non vincono da tre giornate. Spal-Parma: quali potrebbero essere le formazioni? Spal(4-2-3-1): Thiam, Dickmann, Vicari, Capradossi, Tripaldelli, Viviani, Esposito, Seck, Mancosu, Crociata, Colombo. All. Clotet Parma(4-3-3): Buffon, Del Prato, Coulibaly W., Valenti, Juric, Schiattarella, Vasquez, Brunetta, Tutino, Mihaila. All. Maresca

