Spagna | le aperture dei quotidiani sportivi su Ansu Fati | “La festa del 10”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 27 settembre 2021) L’edizione odierna deispagnoli dedica ampio spazio al ritorno in campo con gol di. L’attaccante classe 2002, infatti, è stato protagonista ieri in Barcellona-Levante, siglando la rete del definitivo 3-0 dieci minuti dopo il suo ingresso sul terreno di gioco. Di seguito le. Mundo Deportivo: “Ladel 10” As: “Un ritorno da dieci” Sport: “!” Marca: “, è bello che tu sia tornato” L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.