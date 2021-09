Space Jam New Legends vs Jumanji Benvenuti nella giungla | come si modernizza un cult

(Di lunedì 27 settembre 2021) Il nostro approfondimento suJam: New, appena approdato al cinema, e, che hanno riportato in auge dueanni '90 ma con risultati estremamente differenti. È approdato in salaJam - New, il sequel ambientato 15 anni dopo iltargato 1996 con protagonista Michael Jordan. Durante la visione non riuscivamo a non pensare ad un altrotornato in auge un decennio dopo grazie ad un revival, ovverodel 2017, che riportava quel "dovrai stare, finché un 5 o un 8 non compare" dal film del 1995 con ...

approdato in sala- New Legends , il sequel ambientato 15 anni dopo il cult targato 1996 con protagonista Michael Jordan. Durante la visione non riuscivamo a non pensare ad un altro cult tornato in auge un ...Quello che si è appena concluso si è confermato come il migliore weekend del 2021 e il migliore da inizio pandemia. In prima posizione troviamo Dune, seguito da: New Legends e Tre ...Il nostro approfondimento su Space Jam: New Legends, appena approdato al cinema, e Jumanji: Benvenuti nella giungla, che hanno riportato in auge due cult anni '90 ma con risultati estremamente differe ...Il 1° ottobre al Cinema Moderno di Rieti presentazione della NPC con buono acquisto per il film "Space Jam New Legends".