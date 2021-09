Advertising

anteprima24 : ** Sospensione idrica a #Solopaca, martedì #Scuole chiuse ** - zazoomblog : Solopaca domani sospensione idrica dalle ore 8.00 alle ore 16.00 - #Solopaca #domani #sospensione #idrica - anteprima24 : ** #Solopaca, domani sospensione idrica dalle ore 8.00 alle ore 16.00 ** - ilGiunco : Lavori sulla rete idrica: possibile sospensione del flusso d’acqua. Ecco quando - PRATA – Manutenzione da parte del… - CasilinaNews : Fiuggi, disagi con l'acqua: mancata tensione in arrivo. Ecco quando e dove -

Ultime Notizie dalla rete : Sospensione idrica

anteprima24.it

I lavori di AdF sono in programma venerdì 1 ottobre dalle 8.30 alle 12 e potrebbero determinare la temporaneadell'erogazione di acqua in località Rivivoli a Prata. Potrebbero inoltre ......sospesa la circolazione stradale in strada Formigina all'incrocio con via delle Costellazioni per consentire il completamento dei lavori di rinnovo della retea cura di Hera. La...PRATA - Manutenzione da parte dell'acquedotto del Fiora a Prata (Comune di Massa Marittima). I lavori di AdF sono in programma venerdì 1 ottobre dalle ...GALLIPOLI (Lecce) - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di Veglie. I lavori riguardano l'inserzione ...