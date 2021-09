Sorpresa a rubare capi d’abbigliamento: 40enne denunciata dai Carabinieri (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAtripalda (Av) – La pattuglia della Stazione di Atripalda era impegnata in un servizio perlustrativo quando è subito intervenuta presso un noto esercizio commerciale dove era stata segnalata la presenza di una donna Sorpresa a rubare vari capi di abbigliamento. Sul posto i Carabinieri hanno identificato la presunta responsabile: si tratta di una 40enne di Avellino che, dopo aver rimosso con una tronchese le placche antitaccheggio, aveva occultato la refurtiva all’interno di una borsa, al fine di eludere i controlli all’uscita del negozio. La 40enne, già gravata da precedenti di polizia, è stata dunque denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuta responsabile del reato di “Furto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAtripalda (Av) – La pattuglia della Stazione di Atripalda era impegnata in un servizio perlustrativo quando è subito intervenuta presso un noto esercizio commerciale dove era stata segnalata la presenza di una donnavaridi abbigliamento. Sul posto ihanno identificato la presunta responsabile: si tratta di unadi Avellino che, dopo aver rimosso con una tronchese le placche antitaccheggio, aveva occultato la refurtiva all’interno di una borsa, al fine di eludere i controlli all’uscita del negozio. La, già gravata da precedenti di polizia, è stata dunquein stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuta responsabile del reato di “Furto ...

Advertising

anteprima24 : ** Sorpresa a rubare capi d'abbigliamento: 40enne denunciata dai #Carabinieri ** - irpiniatimes1 : SORPRESA A RUBARE CAPI DI ABBIGLIAMENTO: 40ENNE DENUNCIATA - ptvtelenostra : ATRIPALDA, SORPRESA A RUBARE CAPI DI ABBIGLIAMENTO: 40ENNE DENUNCIATA - - News24Italy : #Condannata dal tribunale, 5 anni fa è stata sorpresa a rubare: in auto il nipotino di 8 anni - DemetanTed : Darling disci che bisogna segnalare la sorpresa che sta persona ha in serbo qualora riuscisse come sempre a rubare il lavoro agli altri? -