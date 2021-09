Sollevamento pesi, Nino Pizzolato: “Il cinese era umano, ma aveva 10 anni d’esperienza in più” (Di lunedì 27 settembre 2021) Nuova puntata di Strenght2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo della pesistica. Ospite in trasmissione, AntoNino Pizzolato, reduce da una splendida medaglia di bronzo a Tokyo 2020. Nino ripercorre, alzata per alzata, la sua avventura Olimpica nella categoria fino agli 81 kg: “Il mio obiettivo – commenta – era arrivare il giorno della gara conscio che avevo fatto tutto quello che avrei dovuto fare. Io solitamente non soffro l’ansia, ma questa volta un po’ l’ho sentita. Mi ero preparato molto bene, ma l’emozione, stavolta, mi ha fatto un brutto scherzo. Me la sono goduta, con qualche rammarico perchè avrei potuto fare di più ma nonostante tutto ho conquistato una medaglia olimpica e di questo sono contento. Mi servirà per le prossime edizioni che mi aspetteranno”. “Alla ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Nuova puntata di Strenght2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo dellastica. Ospite in trasmissione, Anto, reduce da una splendida medaglia di bronzo a Tokyo 2020.ripercorre, alzata per alzata, la sua avventura Olimpica nella categoria fino agli 81 kg: “Il mio obiettivo – commenta – era arrivare il giorno della gara conscio che avevo fatto tutto quello che avrei dovuto fare. Io solitamente non soffro l’ansia, ma questa volta un po’ l’ho sentita. Mi ero preparato molto bene, ma l’emozione, stavolta, mi ha fatto un brutto scherzo. Me la sono goduta, con qualche rammarico perchè avrei potuto fare di più ma nonostante tutto ho conquistato una medaglia olimpica e di questo sono contento. Mi servirà per le prossime edizioni che mi aspetteranno”. “Alla ...

