Soleil Sorge fidanzata: chi è “l’uomo della sua vita” (Di lunedì 27 settembre 2021) La concorrente americana Soleil Sorge del Grande Fratello Vip 2021 racconta dell’uomo che ha conosciuto prima del programma e che le ha fatto perdere la testa. La modella americana Soleil Sorge (@Soleil stasi) è in questi giorni una concorrente molto discussa del Grande Fratello Vip. Dopo la rabbia espressa dopo la messa in onda del filmato di Gianmaria Antinolfi l’imprenditore nel settore della moda, venuto alla ribalta delle cronache rosa per essere stato un flirt di Belén Rodriguez e più recenteente con la stessa Soleil. Durante le riprese l’uomo fa una dichiarazione a Miriana Trevisan riguardo Soleil dicendo: “Neanche suo padre la voleva in casa”. Mentre ad un’altra concorrente ... Leggi su ck12 (Di lunedì 27 settembre 2021) La concorrente americanadel Grande Fratello Vip 2021 racconta delche ha conosciuto prima del programma e che le ha fatto perdere la testa. La moamericana(@stasi) è in questi giorni una concorrente molto discussa del Grande Fratello Vip. Dopo la rabbia espressa dopo la messa in onda del filmato di Gianmaria Antinolfi l’imprenditore nel settoremoda, venuto alla ribalta delle cronache rosa per essere stato un flirt di Belén Rodriguez e più recenteente con la stessa. Durante le ripresefa una dichiarazione a Miriana Trevisan riguardodicendo: “Neanche suo padre la voleva in casa”. Mentre ad un’altra concorrente ...

Advertising

_ehimaljk : RT @fairysorge: SOLEIL ANASTASIA SORGE HA DETTO NON TI CONVIENE GIOCARE CON ME. AMIAMO VEDERLO ? #gfvip - basicbbic : ah si soleil sorge passione copiare tommaso zorzi claro - Francy11412804 : RT @pazzeska6: soleil sorge e raffaella fico demolendo i tuoi preferiti #gfvip - annakiara119 : RT @fairysorge: SOLEIL ANASTASIA SORGE HA DETTO NON TI CONVIENE GIOCARE CON ME. AMIAMO VEDERLO ? #gfvip - mariapialeto1 : Quando i miei figli mi chiederanno un personaggio che non voglio che prendano esempio, gli mostrerò la foto di Soleil Stasi Sorgè.! #gfvip -