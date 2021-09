Soleil Sorge attesa da un uomo misterioso fuori dalla Casa del GF Vip: scoppia il caso sulla concorrente (Di lunedì 27 settembre 2021) Soleil Sorge è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip dichiarando di essere single, ma le cose non starebbero proprio così. Nel corso di una chiacchierata con alcuni coinquilini, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha rivelato di avere una cotta per una persona non direttamente nominata. Ed è il giornalista Gabriele Parpiglia a lanciare la bomba: si tratterebbe di un facoltoso ragazzo russo. Soleil Sorge non è single? scoppia il caso Sta facendo parecchio discutere la partecipazione di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne è finita sulla bocca di tutti per molteplici motivi, comportamentali ma anche sentimentali. Da un lato la ragazza viene tacciata di essere arrogante e ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 settembre 2021)è entrata nelladel Grande Fratello Vip dichiarando di essere single, ma le cose non starebbero proprio così. Nel corso di una chiacchierata con alcuni coinquilini, l’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha rivelato di avere una cotta per una persona non direttamente nominata. Ed è il giornalista Gabriele Parpiglia a lanciare la bomba: si tratterebbe di un facoltoso ragazzo russo.non è single?ilSta facendo parecchio discutere la partecipazione dial Grande Fratello Vip. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne è finitabocca di tutti per molteplici motivi, comportamentali ma anche sentimentali. Da un lato la ragazza viene tacciata di essere arrogante e ...

