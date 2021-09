Sky potrebbe presto annunciare i suoi primi Smart TV | RumorHDblog.it (Di lunedì 27 settembre 2021) Secondo il Financial Times la pay TV potrebbe annunciare i primi Smart TV già il mese prossimo.Read More L'articolo Sky potrebbe presto annunciare i suoi primi Smart TV RumorHDblog.it proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 27 settembre 2021) Secondo il Financial Times la pay TVTV già il mese prossimo.Read More L'articolo SkyTV.it proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : Sky potrebbe Sky potrebbe presto annunciare i suoi primi Smart TV - Rumor Sky potrebbe lanciare a breve una sua linea di Smart TV . L'indiscrezione, riportata dal Financial Times (link in FONTE), è rafforzata da altre anticipazioni provenienti dagli Stati Uniti e ...

Sky potrebbe presto annunciare i suoi primi Smart TV | Rumor Sky potrebbe lanciare a breve una sua linea di Smart TV. L'indiscrezione, riportata dal Financial Times (link in FONTE), è rafforzata da altre anticipazioni provenienti dagli Stati Uniti e riguardanti ...

