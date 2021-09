Simeone | “Servirà attenzione ed aggressività Il mio ritorno al San Siro? Non mi soffermo sui ricordi”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 27 settembre 2021) Diego, allenatore dell’Atletico Madrid, è intervenuto in conferenza stampa per dire la sua alla vigilia della sfida di Champions tra gli spagnoli e il Milan. Di seguito le dichiarazioni. Sul momento dell’Atletico “Dobbiamo essere noi stessi, stare attenti in entrambe le aree. Nel calcio la differenza si fa in quello, serveper fare quello che vogliamo”. Sulle condizioni dell’Atletico “Lo stato d’animo è positivo, siamo una squadra con persone esperte e di carattere, che capiscono che in questo gioco ci sono risultati diversi e si affrontano situazioni diverse. Domani è una partita molto importante, vogliamo ottenere sempre di più e cercheremo di giocare un’ottima partita”. Sui recuperi Koke, Lemar e Joao Felix “Sono tutti importanti, abbiamo una rosa molto equilibrata con delle gerarchie e dobbiamo adattarci a quello che ci propone ...