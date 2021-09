Silvio Orlando a Lucca Film Festival 2021 con l'anteprima de Il bambino nascosto di Roberto Andò (Di lunedì 27 settembre 2021) Silvio Orlando sarà ospite del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2021, l'attore presenterà "Il bambino nascosto" di Roberto Andò giovedì 7 ottobre al cinema Astra di Lucca. Silvio Orlando, attore tra gli interpreti più rappresentativi del cinema italiano, sarà ospite del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2021, giovedì 7 ottobre, alle 21, al cinema Astra, per presentare Il bambino nascosto di Roberto Andò, Film presentato fuori concorso alla 78/ma Mostra del Cinema di Venezia, una produzione Bibi ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 settembre 2021)sarà ospite dele Europa Cinema, l'attore presenterà "Il" digiovedì 7 ottobre al cinema Astra di, attore tra gli interpreti più rappresentativi del cinema italiano, sarà ospite dele Europa Cinema, giovedì 7 ottobre, alle 21, al cinema Astra, per presentare Ildipresentato fuori concorso alla 78/ma Mostra del Cinema di Venezia, una produzione Bibi ...

