Sileri: "Quarantena per i vaccinati? Ridotta da subito, poi eliminata con il tempo"

La Quarantena per i vaccinati contro Covid non viene eliminata da subito "perché vi è sempre il rischio di varianti. La vaccinazione sta andando molto bene in Italia, ma non è così in tutti i Paesi del mondo".

