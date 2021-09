"Siamo gli Afro Influencers e per l'integrazione sfidiamo con ironia razzismo e pregiudizi" (Di lunedì 27 settembre 2021) Una voce, tante voci per raccontare che insieme si può essere forti, “virali” e combattere i pregiudizi anche attraverso i social e con un sorriso. È la forma di attivismo innovativa creata dai ragazzi di Afro Influencers, la prima crew che vuole rappresentare la comunità Afrodiscendente sul web. “Ho pensato che l’unione avrebbe fatto la forza”, dice all’HuffPost Moustapha Thiam, 22enne di origini senegalesi nato in provincia di Bergamo, che ha avuto l’idea di fondare il collettivo durante il primo lockdown. Il ragazzo, analista informatico di professione e conosciuto come Musty TV sul web, con l’aiuto di Tyg3r (influencer bolognese di origini africane, anch’esso membro del team) ha raggruppato TikToker, Youtuber e Instragrammer di origini africane già molto seguiti per valorizzarli ulteriormente e aprire loro sbocchi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Una voce, tante voci per raccontare che insieme si può essere forti, “virali” e combattere ianche attraverso i social e con un sorriso. È la forma di attivismo innovativa creata dai ragazzi di, la prima crew che vuole rappresentare la comunitàdiscendente sul web. “Ho pensato che l’unione avrebbe fatto la forza”, dice all’HuffPost Moustapha Thiam, 22enne di origini senegalesi nato in provincia di Bergamo, che ha avuto l’idea di fondare il collettivo durante il primo lockdown. Il ragazzo, analista informatico di professione e conosciuto come Musty TV sul web, con l’aiuto di Tyg3r (influencer bolognese di origini africane, anch’esso membro del team) ha raggruppato TikToker, Youtuber e Instragrammer di origini africane già molto seguiti per valorizzarli ulteriormente e aprire loro sbocchi ...

