Si ritira Hakuho | star assoluta del sumo giapponese

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 settembre 2021) Il numero uno del, ha deciso dirsi dall’attività agonistica. Lo anticipano i media nipponici che citano fonti a conoscenza dei fatti. Nato in Mongolia e trasferitosi in Giappone all’età di 15 anni, il campione 36enne della classe yokozuna - il grado più alto nella disciplina - ha vinto 44 tornei consecutivi fino al marzo dello scorso anno, per poi sottoporsi ad un intervento al ginocchio e saltare tre competizioni. In novembre il Consiglio nazionale della massima categoria aveva presentato una diffida verbale al lottatore per la lunga assenza, considerato il livello di notifica più grave, e che precede la raccomandazione al ritiro dallo sport. Tornato a combattere in luglio, nel Gran torneo di Nagoya,ha vinto la competizione con il record di 15 vittorie ...