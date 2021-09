Si potranno riempire al 75% cinema, teatri, stadi e palazzetti. Terza dose: via libera a over 80 (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Cts ha esaminato le proposte su un possibile aumento delle capienze degli impianti pubblici. La nuova percentuale potrebbe essere compresa fra il 75 e l'80%, anche grazie all'uso del Green pass Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Cts ha esaminato le proposte su un possibile aumento delle capienze degli impianti pubblici. La nuova percentuale potrebbe essere compresa fra il 75 e l'80%, anche grazie all'uso del Green pass

