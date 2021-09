Sex/Life 2 ci sarà, Netflix rinnova la serie hot che ha fatto innamorare i due protagonisti (Di lunedì 27 settembre 2021) Netflix conferma la produzione di Sex/Life 2, il dramma erotico che ha conquistato un enorme numero di utenti la scorsa primavera: la serie ispirata al romanzo 44 capitoli su 4 uomini di BB Easton tornerà con una seconda parte, scritta ancora dalla creatrice e showrunner Stacy Rukeyser. Sex/Life 2 arriva dopo il gran seguito ottenuto tra maggio e giugno: Netflix ha rivelato i dati sui flussi della prima stagione, come sempre tenendo conto degli account che hanno guardato due o più minuti di un singolo titolo. Secondo le metriche rilevate, la serie sul bollente triangolo amoroso tra una donna, suo marito e il suo ex è stata vista da 67 milioni di famiglie nel corso delle prime quattro settimane dal debutto, avvenuto lo scorso 25 maggio. Un dato, sebbene parziale, comunque ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 settembre 2021)conferma la produzione di Sex/2, il dramma erotico che ha conquistato un enorme numero di utenti la scorsa primavera: laispirata al romanzo 44 capitoli su 4 uomini di BB Easton tornerà con una seconda parte, scritta ancora dalla creatrice e showrunner Stacy Rukeyser. Sex/2 arriva dopo il gran seguito ottenuto tra maggio e giugno:ha rivelato i dati sui flussi della prima stagione, come sempre tenendo conto degli account che hanno guardato due o più minuti di un singolo titolo. Secondo le metriche rilevate, lasul bollente triangolo amoroso tra una donna, suo marito e il suo ex è stata vista da 67 milioni di famiglie nel corso delle prime quattro settimane dal debutto, avvenuto lo scorso 25 maggio. Un dato, sebbene parziale, comunque ...

SerieTvserie : “Sex/Life” rinnovato per la seconda stagione da Netflix - AmorexleserieTV : #SexLife rinnovato per la seconda stagione da Netflix - comingsoonit : La notizia era nell'aria da tempo ma ora c'è l'ufficialità: #SexLife, la serie più piccante di #Netflix, ha convint… - badtasteit : #Sex/Life ottiene da #Netflix il rinnovo per una seconda stagione - _M3la_ : Se state cercando una nuova serie da guardare: Sex life >>>>>>>> -

Ultime Notizie dalla rete : Sex Life Sex/Life rinnovata per una seconda stagione Sex/Life , la serie con Sarah Shahi descritta come la storia di un triangolo amoroso tra una donna, suo marito e il passato di lei, tornerà con una seconda stagione . Lo hanno annunciato oggi Netflix ...

Sex Education: ecco come e perché è dannosa Ecco, invece, che nella prima stagione di Sex Education si ha modo di assistere anche alla scena di ... ex dirigente di Planned Parenthood e oggi instancabile attivista pro - life. Si percepisce, ...

Sex/Life rinnovata per una seconda stagione ComingSoon.it Sex/Life, grandi notizie per la serie erotica di Netflix: ufficiale la Stagione 2 A soli 3 mesi dal lancio sulla piattaforma streaming, da Netflix arriva l'annuncio ufficiale del rinnovo di Sex/Life per una seconda stagione ...

Sex/Life è stata rinnovata? Netflix ha deciso il futuro della serie! Il triangolo amoroso tra Billie, Cooper e Brad è destinato a continuare. Netflix, infatti, ha deciso di rinnovare per una seconda stagione Sex/Life, la ...

, la serie con Sarah Shahi descritta come la storia di un triangolo amoroso tra una donna, suo marito e il passato di lei, tornerà con una seconda stagione . Lo hanno annunciato oggi Netflix ...Ecco, invece, che nella prima stagione diEducation si ha modo di assistere anche alla scena di ... ex dirigente di Planned Parenthood e oggi instancabile attivista pro -. Si percepisce, ...A soli 3 mesi dal lancio sulla piattaforma streaming, da Netflix arriva l'annuncio ufficiale del rinnovo di Sex/Life per una seconda stagione ...Il triangolo amoroso tra Billie, Cooper e Brad è destinato a continuare. Netflix, infatti, ha deciso di rinnovare per una seconda stagione Sex/Life, la ...