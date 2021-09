Sex Education: l’iconica casa di Otis è disponibile per le tue vacanze (Di lunedì 27 settembre 2021) I fan di Sex Education, show Netflix uscito con la nuova stagione proprio qualche settimana fa, saranno entusiasti di scoprire che la casa del protagonista, Otis Milburne, è disponibile per l’affitto anche settimanale, per vivere qualche giorno proprio come i protagonisti di una serie tv. Scopriamo dove si trova e come funziona prenderla in affitto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 27 settembre 2021) I fan di Sex, show Netflix uscito con la nuova stagione proprio qualche settimana fa, saranno entusiasti di scoprire che ladel protagonista,Milburne, èper l’affitto anche settimanale, per vivere qualche giorno proprio come i protagonisti di una serie tv. Scopriamo dove si trova e come funziona prenderla in affitto L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Jvsthold0n : Sto guardando sex education quando arriva la parte bella? Non spoilerate - JlKOOLUVZ : pensando a sex education e che ho bisogno di qualcuno che lo commenti with me - annasschmidt_ : Tirei Ruby - faantabosco : Qual è il vostro personaggio preferito di Sex Education? - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: Sex Education, confermata la quarta stagione -