Sex Education 4 | Gillian Anderson celebra il rinnovo della serie con un selfie di gruppo FOTO

Gillian Anderson ha celebrato l'annuncio che4 si farà, condividendo su Instagram un selfie scattato insieme ad altri attori del cast della serie. Netflix ha reso noto il rinnovo dello show a pochi giorni dall'uscita della terza ...In questi ultimi giorni, dopo che l'associazione ProVita e la consigliera di Fratelli d'Italia, Barbara Mazzali, hanno criticato i cartelloni pubblicitari della serie Netflix, affissi in diverse fermate della metro a Milano, si è riacceso il dibattito sull'educazione sessuale e sull'oscurantismo anacronistico e bigotto del nostro Paese. Le immagini della ...Gillian Anderson ed altri attori del cast di Sex Education sono i protagonisti del selfie condiviso su Instagram per festeggiare il rinnovo della serie Netflix. Gillian Anderson ha celebrato l'annunci ...Invece di censurare una serie ben fatta, sarebbe bene prendere spunto e capire come i giovani si approccino oggi al sesso ...