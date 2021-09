Settembre e scadenze fiscali | le gioie dell’autunno

(Di lunedì 27 settembre 2021) La fine dell’estate si sta già sentendo ma ci pensa il fisco a riscaldare i nostri sentimenti. Infatti quest’annosignificae saranno ben più pesanti degli scorsi anni per qualcuno. Infatti con la pandemia molti pagamenti sono stati prorogati ma ora, per il Fisco, è arrivato il momento di provvedere ai versamenti.

... dal momento che la decorrenza corrisponde con l'avvio dell'anno scolastico, a. Opzione ...l'emanazione del Decreto Ministeriale del MIUR e della relativa Circolare applicativa con le)...... e arrivati ormai a ridosso della scadenza del 302021 per il pagamento delle rate, è ... se si considerano legià passate della pace fiscale, fissate al 31 luglio e il 31 agosto. Si ...Settembre e le sue scadenze fiscali non si sono fatte attendere. Chi sperava in una proroga verrà deluso: è il momento di pagare, ma cosa?Entro e non oltre il 30 settembre è possibile candidarsi al Concorso Agenzia delle Entrate con in palio 2420 posti di funzionario.