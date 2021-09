Serie C-Girone C, Catanzaro-Catania posticipo della 5ª giornata: probabili formazioni (Di lunedì 27 settembre 2021) Manca poco al big match del Girone C di Serie C, in programma alle ore 21.00 allo Stadio "Ceravolo" tra Catanzaro e Catania. probabili formazioni e numeri delle due compagini sotto la direzione di gara dell'arbitro Alessandro Di Graci di Como Leggi su mediagol (Di lunedì 27 settembre 2021) Manca poco al big match delC diC, in programma alle ore 21.00 allo Stadio "Ceravolo" trae numeri delle due compagini sotto la direzione di gara dell'arbitro Alessandro Di Graci di Como

Advertising

emidiaries : RT @BlackxOlsen: Comunque il senso di tradimento che si prova quando una persona va avanti da sola con un film/serie che stavate guardando… - CalcioWebPuglia : Serie C, Girone C: variazioni orarie per tre gare della settima giornata - ILOVEPACALCIO : Serie C, girone C: variazioni orarie per tre gare della 7^ giornata - Ilovepalermocalcio - provinciasulcis : Ancora una giornata in chiaroscuro, la seconda, per le sette squadre sarde, nel girone G del campionato di serie D.… - NewsTuttoC : Serie C, girone C: variazioni orarie per tre gare della 7^ giornata -