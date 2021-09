Serie B 2021/2022: il riassunto della sesta giornata (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Brescia torna a vincere contro l’Ascoli, il Pisa si conferma primatista pareggiando sul campo del Parma. Si registrano le vittorie di Lecce, Cremonese e Ternana. Pareggiano invece Como e Benevento, Reggina e Frosinone ed infine Perugia e Alessandria. riassunto sesta giornata di Serie B: come è andata? Monza-Pordenone 3-1 Monza (3-5-2): Di Gregorio ; Donati, Marrone, Antov; D’Alessandro (66? Sampirisi), Mazzitelli , Barberis (66? Valoti ), Machin (60? Colpani), Carlos Augusto 7; Mota Carvalho (76? Vignato), Ciurria (60? Gytkjaer). Pordenone (4-3-1-2): Perisan; El Kaouakibi (79? Pinato), Camporese, Sabbione 5,5, Bassoli; Misuraca , Petriccione, Magnino (69? Kupisz); Zammarini 6 (79? Pellegrini 6,5); Tsadjut (46? Folorunsho ), Cambiaghi (85? Sylla). Reti: Tsadjut (4?, R), Machin (13?), Sampirisi (72?), ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Brescia torna a vincere contro l’Ascoli, il Pisa si conferma primatista pareggiando sul campo del Parma. Si registrano le vittorie di Lecce, Cremonese e Ternana. Pareggiano invece Como e Benevento, Reggina e Frosinone ed infine Perugia e Alessandria.diB: come è andata? Monza-Pordenone 3-1 Monza (3-5-2): Di Gregorio ; Donati, Marrone, Antov; D’Alessandro (66? Sampirisi), Mazzitelli , Barberis (66? Valoti ), Machin (60? Colpani), Carlos Augusto 7; Mota Carvalho (76? Vignato), Ciurria (60? Gytkjaer). Pordenone (4-3-1-2): Perisan; El Kaouakibi (79? Pinato), Camporese, Sabbione 5,5, Bassoli; Misuraca , Petriccione, Magnino (69? Kupisz); Zammarini 6 (79? Pellegrini 6,5); Tsadjut (46? Folorunsho ), Cambiaghi (85? Sylla). Reti: Tsadjut (4?, R), Machin (13?), Sampirisi (72?), ...

Advertising

acmilan : A hard-fought victory on the road: our write-up of #SpeziaMilan ?? - juventusfc : VIA! Buon Lunch Game, bianconeri! KICK-OFF DI #JUVESAMP, FORZA JUVE ????#FINOALLAFINE! Live Match: ??… - Gazzetta_it : Brahim, tutto un altro 10: il Milan è già oltre Calhanoglu - TargatoCN : Calcio Serie D - Bra-Pont Donnaz 3-0, Daidola mastica amaro: 'Atteggiamento sbagliato, non siamo mai entrati in cam… - SkyTG24 : Blood & Water 2, il cast della nuova stagione della serie tv su Netflix. FOTO -