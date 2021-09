Sergio Mattarella riceve le squadre di volley al Quirinale: “Onorato la maglia azzurra, segnali importanti per un Paese in ripresa” (Di lunedì 27 settembre 2021) Un 2021 che ci rimarrà nel cuore e nel cervello perché, nella pandemia Covid con cui dobbiamo convivere, lo sport azzurro ha risposto presente, ora più che mai. Il senso di sollievo dato dagli atleti azzurri in questo periodo così complicato è stato ben rappresentato dalle due Nazionali di volley, uscite vittoriose dagli Europei a cui hanno preso parte, stabilendo qualcosa di storico: mai entrambe le compagini del Bel Paese si erano imposte nella stessa edizione della rassegna continentale. Ecco che, dopo i dovuti riconoscimenti fatti a chi si è distinto già precedentemente nelle manifestazioni internazionali, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è prestato piacevolmente ad accogliere al Quirinale anche giocatrici e giocatori delle due formazioni guidate da Davide Mazzanti e Fefé De ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Un 2021 che ci rimarrà nel cuore e nel cervello perché, nella pandemia Covid con cui dobbiamo convivere, lo sport azzurro ha risposto presente, ora più che mai. Il senso di sollievo dato dagli atleti azzurri in questo periodo così complicato è stato ben rappresentato dalle due Nazionali di, uscite vittoriose dagli Europei a cui hanno preso parte, stabilendo qualcosa di storico: mai entrambe le compagini del Belsi erano imposte nella stessa edizione della rassegna continentale. Ecco che, dopo i dovuti riconoscimenti fatti a chi si è distinto già precedentemente nelle manifestazioni internazionali, il presidente della Repubblicasi è prestato piacevolmente ad accogliere alanche giocatrici e giocatori delle due formazioni guidate da Davide Mazzanti e Fefé De ...

