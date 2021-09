Serena Rossi parla dell’incontro con Jennifer Lopez (VIDEO)

(Di lunedì 27 settembre 2021)suQualche settimana fa alla Mostra del Cinema di Venezia è diventato virale unin cuiandava a presentarsi aper poi venire quasi “snobbata” da quest’ultima. Anche se all’inizio ha salutato la conduttrice, l’a star internazionale non l’ha quasi più considerata non appena il compagno L'articolo proviene da Novella 2000.

'Mi hai proprio rotto il ***zo'. È il ritornello cantato in prima serata su Rai 1 da Alessandro Cattelan enel corso della trasmissione 'Da grande'. Una frase che ha scatenato la polemica con l'ira dei genitori su Twitter. Il testo della canzone interpreta una raffigurazione del pensiero dei ...Vi ricordate dell'incontro frae Jennifer Lopez alla Mostra del Cinema di Venezia? Il video ? pubblicato dalla stessa conduttrice ? fece molto discutere perché la diva latina la squadrò dall'alto in basso prestandole ...Serena Rossi ha parlato per la prima volta del suo incontro con Jennifer Lopez alla Mostra del Cinema di Venezia. Le sue parole.«Mi hai proprio rotto il ***zo». È il ritornello cantato in prima serata su Rai 1 da Alessandro Cattelan e Serena Rossi nel corso della trasmissione "Da grande".