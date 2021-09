Serena Rossi | il retroscena sull’incontro con Jennifer Lopez | “Sono impazziti tutti”

(Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiospite di Alessandro Cattelan su Rai 1 nella seconda e ultima puntata del suo show ‘Da Grande‘, un appuntamento ricco di sorprese, con grandi momenti di intrattenimento che hanno tenuto compagnia al pubblico della domenica sera. Il conduttore ha ospitato l’attrice partenopea che si è esibita riproponendo le canzoni cantate per Frozer e poi si è lasciata andare a delle simpatiche confessioni, come ilcon. “i fotografi sul red carpetper lei”, ha spiegato laraccontando l’arrivo dell’attrice hollywoodiana alla Biennale di Venezia, dove lei era la madrina. “Ad un certo punto toccava a Ben Affleck fare le foto e lei ...

Serena Rossi, ospite di Da Grande, lo show in due puntate di Alessandro Cattelan, ha svelato cosa è realmente accaduto con Jennifer Lopez dopo l'incontro alla Mostra del Cinema di Venezia.