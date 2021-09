Semaforo Verde, così andiamo al governo con Scholz. Parla Geese (Di lunedì 27 settembre 2021) Angela Merkel è la vera convitata di pietra del voto in Germania. Le elezioni di domenica, che fotografano in pole il leader della Spd Olaf Scholz seguito dal candidato della Cdu Armin Laschet, sono la prova che i tedeschi “vogliono ancora lo stile sobrio della cancelliera”, dice Alexandra Geese, eurodeputata dei Verdi. “Ma nel Paese tira un altro vento. C’è una nuova richiesta di uguaglianza sociale e lotta al cambiamento climatico”. Partiamo dai pronostici: avrà la meglio la coalizione Semaforo (Verdi-Spd-Fdp) o la coalizione Giamaica (Cdu-Csu-Verdi-Fdp)? Semaforo. Questo voto fotografa un movimento di circa il 10% dei consensi dal centrodestra al centrosinistra, dalla Cdu verso Spd e Verdi. C’è una chiara richiesta di un governo progressista, che tenga conto delle istanze climatiche e della politica ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 settembre 2021) Angela Merkel è la vera convitata di pietra del voto in Germania. Le elezioni di domenica, che fotografano in pole il leader della Spd Olafseguito dal candidato della Cdu Armin Laschet, sono la prova che i tedeschi “vogliono ancora lo stile sobrio della cancelliera”, dice Alexandra, eurodeputata dei Verdi. “Ma nel Paese tira un altro vento. C’è una nuova richiesta di uguaglianza sociale e lotta al cambiamento climatico”. Partiamo dai pronostici: avrà la meglio la coalizione(Verdi-Spd-Fdp) o la coalizione Giamaica (Cdu-Csu-Verdi-Fdp)?. Questo voto fotografa un movimento di circa il 10% dei consensi dal centrodestra al centrosinistra, dalla Cdu verso Spd e Verdi. C’è una chiara richiesta di unprogressista, che tenga conto delle istanze climatiche e della politica ...

