Scontro auto - moto | grave giovane centauro

(Di lunedì 27 settembre 2021)incidente, questo pomeriggio, attorno alle 17, a Piano di Coreglia lungo via Nazionale al bivio con la strada che porta al capoluogo. Un, in sella alla sua, si è scontrato per cause ...

Advertising

Adnkronos : #Bari, scontro tra auto: muore una coppia di coniugi. - Carmela_oltre : RT @LaCnews24: Sangue sulle strade calabresiIncidente mortale nel Catanzarese, scontro fra un auto e un camion: morta una 40enne #calabrian… - LaCnews24 : Sangue sulle strade calabresiIncidente mortale nel Catanzarese, scontro fra un auto e un camion: morta una 40enne… - calabrianewsit : Incidete-mortale a Marcellinara, scontro camion-auto, morta giovane conducente. - - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! VENETO – Scontro tra due auto: ferita mamma con bambino -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro auto

Adnkronos

Grave incidente, questo pomeriggio, attorno alle 17, a Piano di Coreglia lungo via Nazionale al bivio con la strada che porta al capoluogo. Un giovane, in sella alla sua moto, si è scontrato per cause ...Vittoria - Carambola di treoggi pomeriggio sulla SS 115 all'altezza di una curva in contrada Passoscarparo a Vittoria. Fortunatamente nellonon ci sono stati feriti. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia ...Questo sabato la volante del Commissariato “Duino Aurisina” è intervenuta per i rilievi di un sinistro tra una motocicletta ed un’autovettura. Il conducente di un’Aprilia RSV1000, nell’affrontare una ...Ancora una tragedia sulle strade calabresi. A perdere la vita, nel pomeriggio di oggi, è stata una quarantenne che viaggiava a bordo della sua autovettura, una Peugeot 107, sulla strada provinciale ch ...