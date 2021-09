Sconcerti | Inter-Atalanta partita di puro narcisismo da parte di Inzaghi e Gasperini

(Di lunedì 27 settembre 2021) Sul Corriere della Sera Marioscrive del campionato e dell’atto dicompiuto danell’affidare il calcio di rigore a Dimarco. “Le prime tre sono le uniche a non aver mai perso. Questo dice che il campionato si sta decidendo negli scontri diretti, le altre partite sono di contorno, imperdibili. Se succede, è la fine. Questo ha tecnicamente eliminato dalla primadella corsa non solo la Juve, ma anchee Roma. Il campionato ridotto a quelle squadre è molto bello”. Su: “è stata unaantica, di un erotismo tecnico senza censure, ma anche di. Non si fa battere il rigore a un debuttante. Né si cambia ...

Advertising

napolista : Sconcerti: #InterAtalanta partita di puro narcisismo da parte di Inzaghi e Gasperini Sul CorSera: “Non si fa batte… - news24_inter : Il giornalista estasiato dalla bellezza di #InterAtalanta - AvvMennillo : Tanti gol e spettacolo, la A sta cambiando pelle: saltano le statistiche di un secolo - AvvMennillo : Tanti gol e spettacolo, la A sta cambiando pelle: saltano le statistiche di un secolo - SouzaEluam : RT @Corriere: Tanti gol e spettacolo, la A sta cambiando pelle: saltano le statistiche di un secolo -

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti Inter

ai microfoni di TMW Radio, si è soffermato in particolare sul primato del Napoli, sulla ... Sta regalando partite molto spettacolari, vedi- Atalanta, e il derby tra Lazio e Roma. La ...... è stato il direttore Mario: Un giudizio sulla giornata: 'E' stata molto importante, in un campionato diverso dagli altri. Sta regalando partite molto spettacolari, vedi- Atalanta, ...Mario Sconcerti analizza quanto sta avvenendo in Serie A: 'Il campionato per il momento è ridotto a tre squadre'.Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti scrive: "Le prime tre sono le uniche a non aver mai perso. Questo dice che il campionato si sta decidendo negli scontri di ...