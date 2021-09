Sconcerti: «Il campionato si decide negli scontri diretti. Gare spettacolari, è solo l’inizio» (Di lunedì 27 settembre 2021) Il giornalista Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, ha analizzato il campionato italiano Nel suo consueto editoriale per il Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha così analizzato le prime sei giornate di Serie A: «Le prime tre sono le uniche a non aver mai perso. Questo dice che il campionato si sta decidendo negli scontri diretti, le altre partite sono di contorno, imperdibili. Se succede, è la fine. Questo ha tecnicamente eliminato dalla prima parte della corsa non solo la Juve, ma anche Atalanta e Roma. Il campionato ridotto a quelle squadre è molto bello. Inter-Atalanta è stata una partita antica, di un erotismo tecnico senza censure, ma anche di puro narcisismo. La risposta del ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Il giornalista Mario, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, ha analizzato ilitaliano Nel suo consueto editoriale per il Corriere della Sera, Marioha così analizzato le prime sei giornate di Serie A: «Le prime tre sono le uniche a non aver mai perso. Questo dice che ilsi stando, le altre partite sono di contorno, imperdibili. Se succede, è la fine. Questo ha tecnicamente eliminato dalla prima parte della corsa nonla Juve, ma anche Atalanta e Roma. Ilridotto a quelle squadre è molto bello. Inter-Atalanta è stata una partita antica, di un erotismo tecnico senza censure, ma anche di puro narcisismo. La risposta del ...

