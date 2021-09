Scompenso cardiaco, a Bergamo i maggiori esperti italiani (Di lunedì 27 settembre 2021) È un contributo di approfondimento scientifico quello dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII alla Giornata Mondiale del Cuore 2021. Tre giorni di dibattito scientifico, che vedranno riunirsi a Bergamo i cardiologi italiani più influenti con l’obiettivo di esplorare le aree di incertezza delle attuali indicazioni internazionali per la cura dello Scompenso cardiaco, tra le principali cause di morte in Italia e nel mondo. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 27 settembre 2021) È un contributo di approfondimento scientifico quello dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII alla Giornata Mondiale del Cuore 2021. Tre giorni di dibattito scientifico, che vedranno riunirsi ai cardiologipiù influenti con l’obiettivo di esplorare le aree di incertezza delle attuali indicazioni internazionali per la cura dello, tra le principali cause di morte in Italia e nel mondo.

