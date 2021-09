Scholz: 'La volontà degli elettorali è chiara'. Ma per il governo di Berlino tempi lunghi (Di lunedì 27 settembre 2021) In Germania c'è un partito vincitore, ma non un governo. Si va verso una coalizione a tre con i Liberali ago della bilancia. Sholz intanto rivendica la cancelleria: 'Cdu e Csu devono andare ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 27 settembre 2021) In Germania c'è un partito vincitore, ma non un. Si va verso una coalizione a tre con i Liberali ago della bilancia. Sholz intanto rivendica la cancelleria: 'Cdu e Csu devono andare ...

