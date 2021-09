Schillirò, la poliziotta di Gorizia contro il green pass ora rischia il licenziamento (Di lunedì 27 settembre 2021) Non aspetti le sanzioni per passare da vittima: dismetta la divisa e si impegni in politica', le parole del senatore (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Offese ai carabinieri all'... Leggi su friulioggi (Di lunedì 27 settembre 2021) Non aspetti le sanzioni perare da vittima: dismetta la divisa e si impegni in politica', le parole del senatore (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Offese ai carabinieri all'...

Advertising

reneelettra : RT @LucaBurnout: Volevo dire a Schilliró che anche Gesù Cristo fù messo in croce dalla legge io ho massimo rispetto per tutti coloro che in… - melinacugliari : RT @forzearmatenews: Vice Questore #Schillirò: la poliziotta “Giovanna D’Arco” - Lorenzo47103171 : @NicolaPorro @GiusDeLorenzo La nuova giovanna d’arco - Lorenzo47103171 : Giovanna D’Arco - LucaBurnout : RT @LucaBurnout: Volevo dire a Schilliró che anche Gesù Cristo fù messo in croce dalla legge io ho massimo rispetto per tutti coloro che in… -

Ultime Notizie dalla rete : Schillirò poliziotta Schillirò, la poliziotta di Gorizia contro il green pass ora rischia il licenziamento ...Alessandra Schillirò, divenuta famosa in questi giorni per aver preso la parola durante durante la manifestazione contro il green pass nella Capitale, sostenendo che è 'illegittimo'. Sulla poliziotta,...

di Catania la vice questore Nunzia Schilirò: "Il Green pass è illegittimo". La poliziotta rischia il licenziamento Nunzia Schilirò: "Il Green pass è illegittimo. Vado avanti con o senza divisa', è catanese la vice questore che ha criticato il green pass. Nunzia Schilliro', ieri pomeriggio ha preso la parola sul ...

...Alessandra, divenuta famosa in questi giorni per aver preso la parola durante durante la manifestazione contro il green pass nella Capitale, sostenendo che è 'illegittimo'. Sulla,...Nunzia Schilirò: "Il Green pass è illegittimo. Vado avanti con o senza divisa', è catanese la vice questore che ha criticato il green pass. Nunzia Schilliro', ieri pomeriggio ha preso la parola sul ...