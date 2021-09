Savoini | commercialisti | Morisi | quanto è ' cristiano' e garantista Salvini se gli fa comodo

Advertising

Noviolenzadonne : RT @globalistIT: La doppia morale di Capitan Nutella: il nostro commento #Salvini #Lega #inchiesta - sassari68 : RT @globalistIT: La doppia morale di Capitan Nutella: il nostro commento #Salvini #Lega #inchiesta - globalistIT : La doppia morale di Capitan Nutella: il nostro commento #Salvini #Lega #inchiesta -

Ultime Notizie dalla rete : Savoini commercialisti

L'Espresso

Poi? Poi si scopre che se si tratta di(quello che andava a chiedere i soldi ai russi spendendo il nome di Salvini che non lo ha mai querelato) deidella Lega (quelli ...Poi? Poi si scopre che se si tratta di(quello che andava a chiedere i soldi ai russi spendendo il nome di Salvini che non lo ha mai querelato) deidella Lega (quelli ...Da marcire in galera e buttare la chiave per gli altri alla mano testa quando la droga passa attraverso i suoi collaboratori. La doppia morale.