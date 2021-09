Saputo saluta Sabatini | «Persona di grande spessore umano | professionale e intellettuale»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 settembre 2021) Joey, presidente del Bologna, hato Walterche oggi ha dato l’addio al club rossoblù Dopo poco più di due anni si dividono le strade di Waltere del Bologna. Free 2 Be Holdings Inc., società a capo del club rossoblu e del CF Montreal, ha annunciato che il contratto del dirigente ex Inter e Roma non verrà rinnovato di comune accordo. Queste le parole di Joey, presidente dei rossoblù. «Ringrazio Walter per il lavoro svolto in questi anni e per il prezioso contributo di idee che ha dato ai due Club anche nella fase iniziale del processo di condivisione di strategie e metodologie di lavoro. Ho conosciuto unadie ...