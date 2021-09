Sanzioni Superlega: guai in vista per Ceferin. Le ultime dalla Spagna (Di lunedì 27 settembre 2021) Le ultime su Ceferin e la Superlega: guai in vista per il presidente della UEFA per le Sanzioni contro Juventus, Real Madrid e Barcellona guai in vista per Alexander Ceferin. Il presidente della UEFA sarebbe a rischio incriminazione per le note vicende relative alla Superlega come riporta in Spagna AS. Secondo il quotidiano madrileno, il numero uno del massimo organismo continentale potrebbe essere messo sotto accusa dalla magistratura spagnola per non aver annullato le Sanzioni contro Real Madrid, Juventus e Barcellona. Se Ceferin non rispetterà l’ordinanza della Corte 17 di Madrid entro la mezzanotte di oggi, la giustizia iberica sarebbe ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Lesue lainper il presidente della UEFA per lecontro Juventus, Real Madrid e Barcellonainper Alexander. Il presidente della UEFA sarebbe a rischio incriminazione per le note vicende relative allacome riporta inAS. Secondo il quotidiano madrileno, il numero uno del massimo organismo continentale potrebbe essere messo sotto accusamagistratura spagnola per non aver annullato lecontro Real Madrid, Juventus e Barcellona. Senon rispetterà l’ordinanza della Corte 17 di Madrid entro la mezzanotte di oggi, la giustizia iberica sarebbe ...

Advertising

SkySport : #Superlega, dalla Spagna ultimatum all'Uefa: 'Annulli sanzioni contro Juve, Barça e Real' #SkySport - _MDelon : “#Ceferin a rischio incriminazione per non aver rispettato l'ordinanza del tribunale di Madrid di annullare le sanz… - robertoparrilla : RT @mirkonicolino: (#AS) Il presidente dell’#Uefa, Aleskander #Ceferin, è vicino all’incriminazione da parte di un giudice spagnolo per non… - Cucciolina96251 : RT @mirkonicolino: (#AS) Il presidente dell’#Uefa, Aleskander #Ceferin, è vicino all’incriminazione da parte di un giudice spagnolo per non… - Cucciolina96251 : RT @NonSoloJuve: ?? ??”Il presidente Uefa #Ceferin è accusato di un presunto reato di disobbedienza per non aver ancora ottemperato all'ord… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanzioni Superlega 'Superlega, Ceferin rischia incriminazione da giudice spagnolo' Il presidente della Uefa non ha ancora ottemperato all'ordinanza del tribunale di annullare le sanzioni contro Juventus, Barcellona e Real Madrid , i tre club fondatori della Superlega. Secondo ...

AS: 'Superlega, Ceferin a rischio incriminazione' ... potrebbe essere messo sotto accusa dalla magistratura spagnola per non aver ancora ottemperato all'ordinanza del tribunale di annullare le sanzioni contro i club fondatori della Superlega (...

Sanzioni Superlega: guai in vista per Ceferin. Le ultime dalla Spagna Calcio News 24 Superlega e sanzioni contro la Juve: guai in vista per Ceferin. Le ultime dalla Spagna Le ultime dalla Spagna su Ceferin e la Superlega: guai in vista per il presidente della Uefa per le sanzioni contro Juve, Real Madrid e Barcellona Guai in vista per Alexander Ceferin. Il presidente de ...

As - Ceferin rischierebbe l'incriminazione Stando a quanto afferma As, Ceferin, presidente dell'Uefa, rischierebbe l'incriminazione da parte della magistratura spagnola, poiché non avrebbe ancora tolto le sanzioni ai club ...

Il presidente della Uefa non ha ancora ottemperato all'ordinanza del tribunale di annullare lecontro Juventus, Barcellona e Real Madrid , i tre club fondatori della. Secondo ...... potrebbe essere messo sotto accusa dalla magistratura spagnola per non aver ancora ottemperato all'ordinanza del tribunale di annullare lecontro i club fondatori della(...Le ultime dalla Spagna su Ceferin e la Superlega: guai in vista per il presidente della Uefa per le sanzioni contro Juve, Real Madrid e Barcellona Guai in vista per Alexander Ceferin. Il presidente de ...Stando a quanto afferma As, Ceferin, presidente dell'Uefa, rischierebbe l'incriminazione da parte della magistratura spagnola, poiché non avrebbe ancora tolto le sanzioni ai club ...