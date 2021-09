Sanità, Asl Caserta: nomina dirigenti alla Salute Mentale (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCon la sottoscrizione dei contratti, sono stati formalmente affidati gli incarichi quinquennali ai sette Direttori delle Unità Operative Complesse di Salute Mentale dell’Asl di Caserta. Una svolta attesa da decenni, che fa esultare l’azienda sanitaria guidata dal direttore generale Ferdinando Russo. In una nota, l’Asl spiega che i sette nuovi dirigenti (Fabrizio Ferraiuolo, Roberto Buoninconti, Enrico Umberto Maria Tresca, Silvana Lobrace, Gaetano Rossi, Gaetano De Mattia, Luigi Cioffo), “sono vincitori di concorso, come risulta da Delibera del Direttore Generale numero 1447 del 22 settembre 2021. L’odierna sottoscrizione che rientrava tra gli obiettivi prioritari di questa Direzione, conclude un iter burocratico eccezionalmente lungo, ponendo fine ad un periodo di attesa della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCon la sottoscrizione dei contratti, sono stati formalmente affidati gli incarichi quinquennali ai sette Direttori delle Unità Operative Complesse didell’Asl di. Una svolta attesa da decenni, che fa esultare l’azienda sanitaria guidata dal direttore generale Ferdinando Russo. In una nota, l’Asl spiega che i sette nuovi(Fabrizio Ferraiuolo, Roberto Buoninconti, Enrico Umberto Maria Tresca, Silvana Lobrace, Gaetano Rossi, Gaetano De Mattia, Luigi Cioffo), “sono vincitori di concorso, come risulta da Delibera del Direttore Generale numero 1447 del 22 settembre 2021. L’odierna sottoscrizione che rientrava tra gli obiettivi prioritari di questa Direzione, conclude un iter burocratico eccezionalmente lungo, ponendo fine ad un periodo di attesa della ...

Advertising

anteprima24 : ** Sanità, Asl #Caserta: nomina dirigenti alla Salute Mentale ** - DM_DM565656 : RT @ASLRm3: 27 SETTEMBRE: LA SALUTE IN DIRETTA dalle ore 20:40 alle 21:30 Il Direttore Generale di ASL Roma 3 MARTA BRANCA, sarà ospite ne… - idea_radio : Sanità: la Matranga diserta il confronto, i sindaci insorgono #Civitavecchia Direttrice sanitaria con vocata dall'a… - ASLRm3 : 27 SETTEMBRE: LA SALUTE IN DIRETTA dalle ore 20:40 alle 21:30 Il Direttore Generale di ASL Roma 3 MARTA BRANCA, sa… - GazzettadAsti : All’Asl At attivo il centro di controllo micologico -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Asl Coronavirus, oggi 164 nuovi casi. Sei i decessi ... anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL ...ricorda che tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul sito dell'Agenzia Regionale di Sanità ...

Grande mobilitazione a nord di Napoli. Basta Miasmi, Roghi, Impianti, Rifiuti! ... Governo, Regione, Comune, Asl territoriali di monitorare il trattamento e lo sversamento dei ...sfavorevolmente a perseguire le vie legali e far emergere lo studio dell'Istituto Superiore di Sanità e ...

Conferenza dei sindaci sulla sanità, Asl Roma 4 risponde su concorso ed evento nel resort a 5 stelle annullati Bignotizie.it ... anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (...ricorda che tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul sito dell'Agenzia Regionale di...... Governo, Regione, Comune,territoriali di monitorare il trattamento e lo sversamento dei ...sfavorevolmente a perseguire le vie legali e far emergere lo studio dell'Istituto Superiore die ...