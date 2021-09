Sangiovanni: senza parole per lo scherzo di Cattelan (Di lunedì 27 settembre 2021) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “Da Grande” il programma di Alessandro Cattelan che anche stavolta ha ospitato molti ospiti interessanti. Tra questi c’era anche Sangiovanni che, però, è stato vittima di uno scherzo da parte del conduttore. Dopo aver detto addio a Sky e quindi ad XFactor e al suo show “E poi c’è Cattelan” Alessandro Cattelan è passato su Rai 1, dove ieri sera ha condotto la seconda ed ultima puntata del suo programma “Da Grande”. Anche stavolta il popolare e amato conduttore ha intervistato diversi personaggi, come Elodie, Raoul Bova ma anche Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Lillo di Lillo&Greg e Benji Mascolo con la fidanzata Bella Thorne. Oltre a loro anche a Sangiovanni ha preso parte al programma ma, dopo la sua intervista, ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 27 settembre 2021) Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “Da Grande” il programma di Alessandroche anche stavolta ha ospitato molti ospiti interessanti. Tra questi c’era ancheche, però, è stato vittima di unoda parte del conduttore. Dopo aver detto addio a Sky e quindi ad XFactor e al suo show “E poi c’è” Alessandroè passato su Rai 1, dove ieri sera ha condotto la seconda ed ultima puntata del suo programma “Da Grande”. Anche stavolta il popolare e amato conduttore ha intervistato diversi personaggi, come Elodie, Raoul Bova ma anche Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Lillo di Lillo&Greg e Benji Mascolo con la fidanzata Bella Thorne. Oltre a loro anche aha preso parte al programma ma, dopo la sua intervista, ...

