San Vittorino, sequestrati gioielli in oro a tre minori: si cercano i proprietari

Tre anelli, una coppia di orecchini in oro e un'ingente somma di denaro. È questo il "bottino" sequestrato dai carabinieri della Stazione di Roma San Vittorino a tre minori di etnia rom. Potrebbe essere il frutto di uno o più precedenti furti. L'intervento dei militari è avvenuto durante uno dei controlli giornalieri sulle località della periferia romana. Hanno notato tre ragazzi nelle vicinanze di alcune villette in località Corcolle. Li hanno fermati. E hanno trovato che erano in possesso di quattro gioielli di notevole valore, oltre a una somma di denaro. I minori non hanno saputo fornire valide spiegazioni sui beni. E neanche i genitori, successivamente chiamati dai Carabinieri. Non si conoscono ancora i legittimi proprietari Il denaro, i tre anelli e la coppia di orecchini in oro, sono stati sequestrati.

