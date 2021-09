San Marino, l’aborto diventa legale: vittoria dei “sì” per la depenalizzazione dell’interruzione di gravidanza (Di lunedì 27 settembre 2021) Alle 20 di ieri sera, a San Marino hanno chiuso le urne per il referendum sulla depenalizzazione dell’aborto. Ancora oggi infatti le donne sammarinesi che vogliono ricorrere all’interruzione di gravidanza devono recarsi al di fuori del loro Paese, dove invece è considerato un reato. I risultati parziali della votazione parlano di una schiacciante maggioranza di “sì” per l’abolizione della pena. Referendum per la depenalizzazione dell’aborto a San Marino: il 77% dice “sì” Arrivano dal ministero dell’Interno di San Marino i primi dati provvisori sul referendum per la legalizzazione dell’aborto. Il 77% dei votatori ha detto “sì”, schierandosi in netta maggioranza per consentire l’interruzione di gravidanza entro le ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Alle 20 di ieri sera, a Sanhanno chiuso le urne per il referendum sulladel. Ancora oggi infatti le donne sammarinesi che vogliono ricorrere all’interruzione didevono recarsi al di fuori del loro Paese, dove invece è considerato un reato. I risultati parziali della votazione parlano di una schiacciante maggioranza di “sì” per l’abolizione della pena. Referendum per ladela San: il 77% dice “sì” Arrivano dal ministero dell’Interno di Sani primi dati provvisori sul referendum per la legalizzazione del. Il 77% dei votatori ha detto “sì”, schierandosi in netta maggioranza per consentire l’interruzione dientro le ...

