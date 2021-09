San Marino ha detto sì | l’aborto diventa legale «Una giornata storica per i diritti delle donne»

Advertising

Gli abitanti di San Marino si sono espressi e in maniera schiacciante: l'aborto è legale. Nella piccola Repubblica vigeva una norma di 150 anni fa che rendeva la pratica fuori legge. Alle urne per il referendum sull'aborto. E' passata con una schiacciante maggioranza di Sì la depenalizzazione dell'aborto a San Marino dove oggi si è votato il referendum che cancella il reato per le donne che interrompono la gravidanza. Il 77,3% degli abitanti di San Marino vuole che le donne possano abortire se è in pericolo la vita della mamma o se il feto mostra anomalie e malformazioni che possono "comportare grave rischio per la salute fisica o psichica della donna".