San Marino ha detto sì: l'aborto diventa legale. «Una giornata storica per i diritti delle donne» (Di lunedì 27 settembre 2021) L'interruzione volontaria di gravidanza non è più un reato nel piccolo Stato tra Marche e Emilia Romagna grazie al voto popolare. Una vittoria schiacciante per i sostenitori del sì che conquistano il 77,3% dei voti

you_trend : ?? #BREAKING San Marino, vince il Sì al referendum per la legalizzazione dell'aborto. Con 26 sezioni scrutinate su 37, il Sì è al 77% - fattoquotidiano : Referendum per l’aborto legale a San Marino: ha vinto il Sì con il 77,28% dei voti. Interrompere la gravidanza non… - repubblica : Aborto, San Marino legalizza con un referendum l'interruzione di gravidanza: schiacciante vittoria dei Si' - CorriereRomagna : Tennis, Vannucci, Longoni e Bernardi in evidenza a San Marino - - CloudyKant : RT @OGiannino: Calendario laico ricorda oggi nel 1957 carabinieri schierati al confine di San Marino, in sostegno del colpo di Stato tentat… -