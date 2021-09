San Marino | entro 6 mesi la norma che cancella il carcere per l’aborto I promotori del referendum | «Vigileremo»

(Di lunedì 27 settembre 2021) Il giorno dopo della vittoria schiacciante del Sì nelche ha ufficialmente depenalizzato, l’Unione Donne Sammarinesi festeggia il 77% raccolto pensando ai prossimi obiettivi da raggiungere. Ora il governo di Sandovrà approvarea partire da ieri, 26 settembre, unachela reclusione fino a 6 anni per l’interruzione di gravidanza «la dodicesima settimana e anche dopo se vi sia pericolo per la vita della donna o se vi siano anomalie e malformazioni del feto». L’ Usd, tra idel, si dichiara pronta a vigilare «affinché venga approvata una legge che accolga in toto il quesito». A dirlo è l’esponente Vanessa Muratori, l’ex parlamentare che nel ...

you_trend : ?? #BREAKING San Marino, vince il Sì al referendum per la legalizzazione dell'aborto. Con 26 sezioni scrutinate su 37, il Sì è al 77% - repubblica : Aborto, San Marino legalizza con un referendum l'interruzione di gravidanza: schiacciante vittoria dei Si' - fattoquotidiano : Referendum per l’aborto legale a San Marino: ha vinto il Sì con il 77,28% dei voti. Interrompere la gravidanza non… - damy85twit : RT @SanMarino_RTV: +++Ufficiale: San Marino Rtv sarà trasmesso su un canale nazionale che coprirà l'intera penisola italiana+++ https://t.c… - andal68 : RT @legalizzas: Nel frattempo a San Marino un #Referendum gela la #chiesacattolica e rende libera la donna ?? 'ha vinto il Sì con il 77,28… -

Si è svolto domenica scorsa, 26 settembre, il referendum per la depenalizzazione dell'aborto acon un risultato che obbliga a profonde riflessioni: il 'sì', infatti, ha vinto con una schiacciante maggioranza (77,28% dei voti, contro il 22,72% dei 'no') e permetterà, di fatto, l'...